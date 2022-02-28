ЦИК Белоруссии: изменения в конституцию на референдуме поддержали 65,16% белорусов

МИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Внесение изменений и дополнений в конституцию Белоруссии на референдуме поддержали по предварительным данным 65,16% граждан, обладающих правом голоса, против выступили 10,07%. Об этом сообщил в понедельник председатель Центризбиркома (ЦИК) Игорь Карпенко в прямом эфире, организованном на сайте ЦИК, подводя предварительные итоги голосования на республиканском референдуме.

"За внесение изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь проголосовали 4 440 813 человек или 65,16% общего количества участников. Против - 686 165 человек или 10,07%", - сказал Карпенко.

В Брестской области проект изменений и дополнений в Конституцию поддержали 64,21%, Витебской - 70,12%, Гомельской - 71,08%, Гродненской - 63,40%, Минской - 64,58%, Могилевской - 71,69%, Минске - 55,13%. В столице среди других регионов страны оказалось больше всего противников принятия поправок в Конституцию - 13,23%.

В голосовании на референдуме приняли участие 78,63% граждан.

Для голосования на референдуме в Белоруссии были открыты 5 510 участков, в списки для голосования включены более 6,8 млн белорусских граждан. Бюллетень для голосования содержал один вопрос: "Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?"

Досрочно на референдуме проголосовали 42,93% граждан, обладающих правом голоса. Решение об изменении и дополнении конституции считается принятым, если за него проголосовало большинство граждан, внесенных в списки для голосования.