ОБСЕ провела эвакуацию большей части своей Миссии на Украине

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. ОБСЕ завершила эвакуацию большей части состава своей Миссии на Украине, ее наблюдатели в Донецке и Луганске ожидают эвакуацию через территорию России. Об этом говорится в ежедневном отчете Миссии ОБСЕ, опубликованном на ее сайте .

"Миссия завершила эвакуацию большей части членов международной миссии после решения, принятого 25 февраля", - отмечается в заявлении. "Команды Специальной мониторинговой миссии в Харькове и Херсоне остаются в укрытии на месте в связи с продолжающимися военными столкновениями, ее мониторинговые команды в Луганском и Донецком центрах патрулирования ожидают выезда через Российскую Федерацию. Глава наблюдательной миссии вместе руководством головного офиса в Киеве остаются на месте на Украине, чтобы наблюдать за выводом оставшейся части Миссии", - сообщает ОБСЕ.

Организация уточняет, что завершила эвакуацию наблюдателей своей Миссии на Украине из городов Львов, Черновцы, Ивано-Франковск, Днепр, Одесса, Киев (в том числе большинства сотрудников своего головного киевского офиса), Северодонецк, Мариуполь, Краматорск. Сотрудники Миссии в Харькове и Херсоне изучают существующие риски, чтобы выбрать безопасное время для эвакуации, говорится в заявлении.

Ранее секретариат ОБСЕ сообщил, что из-за боевых действий на Украине генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид решила вывести наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) организации из этой страны. СММ ОБСЕ была учреждена в 2014 году.

Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.