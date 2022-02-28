Глава ЕК выступила за вступление со временем Украины в Евросоюз

БРЮССЕЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен высказалась за вступление Украины в состав Европейского союза (ЕС). Такое мнение она выразила в воскресенье вечером в интервью телеканалу Euronews .

"Украина участвует в некоторых европейских процессах, например, в интеграции украинского рынка в единый рынок ЕС. Мы очень тесно сотрудничаем, например, в энергетике, в других областях", - отметила фон дер Ляйен. "Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна - одна из нас, и мы хотим видеть ее в европейской семье", - заключила она.

В воскресенье президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Евросоюз должен немедленно предоставить Украине статус кандидата на вступление в сообщество. С аналогичным предложением выступили президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа.

16 сентября 2014 года Верховная рада одобрила законопроект о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. С 1 ноября того же года Украина приступила к реализации основных положений соглашения, а с начала 2016 года в режиме временного применения также начали действовать положения в отношении зоны свободной торговли. Соглашение полностью вступило в силу 1 сентября 2017 года. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки к Конституции Украины, закрепляющие стратегический курс страны на вступление в ЕС и НАТО.