Австралия ввела санкции против президента России и высших должностных лиц страны

СИДНЕЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Австралии ввели санкции в отношении президента России Владимира Путина и ряда высших должностных лиц РФ с 28 февраля 2022 года. Об этом в понедельник заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

"Австралия вводит финансовые санкции и запреты на поездки в отношении президента России [Владимира Путина] и ряда постоянных членов Совета безопасности России: министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, премьер-министра Михаила Мишустина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева", - указал австралийский премьер в своем заявлении.