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Санкции в отношении России

Австралия ввела санкции против президента России и высших должностных лиц страны

В их числе министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, премьер-министр Михаил Мишустин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев

СИДНЕЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Австралии ввели санкции в отношении президента России Владимира Путина и ряда высших должностных лиц РФ с 28 февраля 2022 года. Об этом в понедельник заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

"Австралия вводит финансовые санкции и запреты на поездки в отношении президента России [Владимира Путина] и ряда постоянных членов Совета безопасности России: министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, премьер-министра Михаила Мишустина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева", - указал австралийский премьер в своем заявлении.

Теги
АвстралияМишустин, Михаил ВладимировичКолокольцев, Владимир АлександровичЛавров, Сергей ВикторовичШойгу, Сергей КужугетовичСанкции в отношении РоссииМоррисон, Скотт
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