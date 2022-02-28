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Российско-кипрские отношения

Кипр закрыл авиасообщение с Россией

Кипр закрыл авиасообщение с Россией - NOTAM.

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КипрРоссияРоссийско-кипрские отношения
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