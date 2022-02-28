Пентагон заявил, что публично не будет давать оценку уровня ядерной угрозы для США

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны США публично не будет раскрывать нынешнюю оценку уровня стратегических угроз безопасности страны (DEFCON). Об этом заявил в воскресенье на брифинге для журналистов представитель американского военного ведомства высокого ранга. Текст распространила пресс-служба Пентагона.

Как сказал чиновник в начале брифинга, он догадывается о том, что его попросят прокомментировать решение России перевести свои силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. В связи с этим, по его словам, напрашивается и вопрос о том, изменили ли США со своей стороны состояние своих сил стратегического сдерживания. "Мы не говорим о конкретных деталях, касающихся состояния наших сил стратегического сдерживания, так что я не буду никак дополнительно это оценивать", - подчеркнул он.

Ведущий брифинга утвердительно ответил на вопрос, верно ли, что Пентагон предпочитает не раскрывать публично текущий уровень DEFCON. "Это верно. Наша политика заключается в том, что мы не говорим о состоянии стратегических сил", - ответил представитель министерства обороны.

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье на встрече в Кремле с руководителем Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым заявил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес" РФ. В связи с этим глава государства приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Встреча состоялась на фоне специальной военной операции РФ на Украине. Москва начала ее в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.