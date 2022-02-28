Австралия выделит $3 млн на оружие, медикаменты и финансовую помощь Украине

СИДНЕЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Австралия направит около $3 млн на закупку вооружений и финансовую помощь Украине. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр Скотт Моррисон.

"В качестве срочной меры Австралия направит НАТО около $3 млн США для закупки и поставки на Украину летального и нелетального оружия и медикаментов, а также для оказания финансовой помощи этой стране. Порядок предоставления летальной военной техники и оружия Украине будет детально проработан с партнерами по НАТО и союзниками и озвучен после завершения переговоров с коллегами из Соединенных Штатов и Великобритании", - указал премьер в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Моррисон признал, что в силу географической удаленности и иных обстоятельств Австралия не может оказать Украине столь же значительную помощь, как США и Великобритания.

Ранее австралийский премьер обещал Украине гуманитарную помощь, обучение должностных лиц основам кибербезопасности и ускоренную процедуру выдачи туристических и семейных виз. Моррисон категорически исключал возможность поставок любых видов вооружений и отправки военнослужащих Австралии в эту страну.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.