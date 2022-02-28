Евросоюз закрыл с 28 февраля воздушное пространство сообщества для России

БРЮССЕЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) принял решение о закрытии воздушного пространства сообщества для России. Об этом говорится в опубликованном в понедельник Официальном журнале ЕС.

"Запрещается для любых воздушных судов, эксплуатируемых российскими авиаперевозчиками, в том числе в качестве маркетингового перевозчика <...>, или для любых воздушных судов, зарегистрированных в России, или для любых воздушных судов, не зарегистрированных в России, которые находятся в собственности или зафрахтованы, или иным образом контролируемых любым российским физическим или юридическим лицом, организацией или органом, посадка, взлет или пролет над территорией Евросоюза", - отмечается в документе.

Вместе с тем указывается, что "компетентные органы могут разрешить воздушному судну приземлиться, взлететь или пролететь над территорией ЕС, в случае если такого рода посадка, взлет или пролет необходимы для гуманитарных целей или для любых других целей, соответствующих настоящему регламенту".

Ранее министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства сообщества для российских самолетов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.