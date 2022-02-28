Япония учтет военную операцию РФ на Украине в новой стратегии национальной безопасности

ТОКИО, 28 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии будет учитывать военную операцию России на Украине при разработке своей новой стратегии национальной безопасности. Об этом в понедельник в ходе дебатов в парламенте страны заявил министр обороны Японии Нобуо Киси.

"Мы будем разрабатывать новую стратегию национальной безопасности, учитывая произошедшее нападение [России] на Украину", - сказал глава оборонного ведомства.

17 января премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о том, что власти намерены в этом году сформулировать новую стратегию национальной безопасности. По словам главы правительства, Токио в связи с этим рассматривает всевозможные варианты укрепления обороны, "включая так называемую возможность нанесения превентивного удара по базам противника". Премьер в контексте обеспечения безопасности страны также подчеркнул важность стратегического альянса с США.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств, включая Японию, заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.