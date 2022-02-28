Экс-глава Минфина США заявил, что Китай должен занять сторону в ситуации с Украиной

ШАНХАЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Китаю необходимо сделать выбор и занять определенную сторону в ситуации вокруг Украины. Такое мнение выразил в понедельник председатель совета директоров Национального комитета по американо-китайским отношениям, бывший министр финансов США Джейкоб Лью, принявший в режиме онлайн участие в мероприятии, посвященном 50-й годовщине принятия Шанхайского коммюнике.

"50 лет назад СССР был общей угрозой, которая сблизила нас (США и КНР). Сегодня российская агрессия вновь угрожает расколом между нами. Это момент, когда страны мира объединяются для того, чтобы осудить атаку России на Украину. Китай должен решить, на какой стороне стоять, и понять, что двусторонние отношения с США станут только крепче, если будет сделан ясный выбор в пользу соблюдения международного права", - сказал он.

Говоря о двусторонних отношениях, Лью отметил, что США и Китай, несмотря на разногласия, продолжают придерживаться многих общих ценностей. Поэтому, указал он, Пекин и Вашингтон должны работать вместе для преодоления таких общих вызовов, как изменение климата на планете, состояние здравоохранения в мире и глобальная нестабильность. По словам Лью, сторонам необходим постоянный канал связи, чтобы избежать катастрофических последствий недопонимания.

Шанхайское коммюнике, опубликованное по итогам визита американского президента Ричарда Никсона в КНР 28 февраля 1972 года, заложило основу для нормализации отношений Китая и США, определило дальнейший вектор и основные принципы их взаимодействия. Коммюнике было подписано в Шанхае. Там же в понедельник состоялось мероприятие, посвященное этому историческому событию. Участие в церемонии открытия принял секретарь парткома Шанхая Ли Цян, с видеообращением выступил глава МИД КНР Ван И.