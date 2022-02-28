Токио отвергает перспективу размещения в стране ядерного оружия США

ТОКИО, 28 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида отверг в понедельник перспективу размещения в стране ядерного оружия США.

"Это невозможно, - сказал он в ходе дебатов в бюджетной комиссии верхней палаты парламента. - Наша страна придерживается трех неядерных принципов".

Три принципа были приняты парламентом Японии в 1971 году, однако не имеют силы закона. Они означают отказ от обладания, разработки и завоза ядерного оружия. В последнее время на экспертном уровне в Японии высказываются мнения о целесообразности размещения в стране американских ракет средней дальности в качестве инструмента военного сдерживания.

В воскресенье бывший премьер-министр Синдзо Абэ в одной из телепередач высказался за начало дискуссии о возможности развертывания ядерного оружия США на тех же условиях, на которых оно размещено в нескольких странах НАТО, включая Германию и Италию. Речь, по его словам, может идти о схеме т. н. "совместного использования" таких вооружений. При этом, отметил экс-премьер, Токио будет строго придерживаться положений Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Абэ сейчас возглавляет крупнейшую фракцию в правящей Либерально-демократической партии Японии

ДНЯО был подписан в 1968 году и узаконил ядерные арсеналы Великобритании, России, Китая, Франции и США, закрепив за ними статус ядерных держав. Другие государства после подписания документа лишаются права создавать или приобретать такое оружие. Участниками соглашения сейчас являются более 190 стран. Вне договора остаются Индия, Пакистан и Израиль. В январе 2003 года из соглашения вышла КНДР.

Американское тактическое ядерное оружие размещено на шести базах в пяти странах - членах НАТО: Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. По данным неправительственных специалистов США, речь идет о примерно 150 бомбах B61 (Би-61).