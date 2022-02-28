В Верховной раде заявили, что Украина на переговорах выслушает все предложения России

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Глава фракции правящей партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Украине на переговорах с Россией нужно выслушать и "спокойно взвесить" все предложения.

"Надо их выслушать и спокойно взвесить все предложения и их влияние на интересы страны и ее граждан", - написал он в воскресенье на своей странице в Facebook.

По данным издания "Страна", в состав украинской делегации на переговорах с Россией входит Давид Арахамия, депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Игорь Абрамович, замминистра обороны и еще несколько человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в успех переговоров с Россией. А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Киев послал делегацию на переговоры, чтобы выслушать позицию российской стороны и высказать свое мнение.

В воскресенье источник ТАСС сообщил, что переговоры российской и украинской делегаций начнутся в понедельник в утренние часы. Ранее глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в воскресенье с украинской стороной была достигнута договоренность о проведении переговоров в Гомельской области Белоруссии. Делегация РФ уже выехала из Минска к месту встречи, которое раскрываться не будет, сообщил источник ТАСС.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.