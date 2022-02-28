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Военная операция на Украине
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Пушилин сообщил о приостановке мобилизационной кампании в ДНР

По словам главы ДНР, теперь в республике больше сконцентрированы на гражданской составляющей
Глава ДНР Денис Пушилин Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Глава ДНР Денис Пушилин
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Мобилизация граждан Донецкой Народной Республики (ДНР) в Народную милицию приостановлена. Об этом сообщил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин.

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"Что касается мобилизации, она приостанавливается, потому что уже заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания", - ответил он в эфире телеканала "Россия-24" на соответствующий вопрос.

По словам Пушилина, теперь в республике больше сконцентрированы на гражданской составляющей. "Сегодня мы должны подумать о том, чем мы будем заниматься завтра, послезавтра", - добавил он.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. 19 февраля глава ДНР подписал указ о всеобщей мобилизации. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 24 февраля он объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.

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