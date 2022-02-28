Более 80% проголосовавших белорусов поддержали внесение поправок в Конституцию Белоруссии

МИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома (ЦИК) Белоруссии Игорь Карпенко сообщил, что за внесение изменений в конституцию республики проголосовали 82,86% от принявших участие в голосовании избирателей.

"За принятие изменений и дополнений в конституцию проголосовало 4 440 813 граждан, что составило 82,86%, или 65,16% от внесенных в списки для голосования", - сказал он журналистам в понедельник, подводя предварительные результаты голосования на республиканском референдуме.

По его словам, против принятия изменений и дополнений в конституцию проголосовали 686 165 участников референдума, что составляет 12,8% или 10,07% от внесенных в списки для голосования.

Карпенко отметил, что 3 марта планируется заседание ЦИК, на котором будут подведены окончательные итоги референдума.

Нарушения в ходе референдума

Карпенко сообщил, что Центризбирком Белоруссии не получал информации от наблюдателей о каких-либо нарушениях в ходе республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии.

"За референдумом наблюдали 195 иностранных наблюдателей, 45 701 национальный наблюдатель. В ЦИК от наблюдателей не поступало информации о нарушении законодательства о референдуме", - отметил глава белорусского ЦИК.

Карпенко также сказал, что в период подготовки и проведения референдума в ЦИК поступило "порядка 700 обращений граждан", основная часть из которых касалась уточнения сведений в списках участников референдума, возможности проголосовать не по месту регистрации. "Все вопросы разрешались оперативно, была оказана необходимая помощь", - отметил глава комиссии.

Он также обратил внимание на то, что в ходе референдума фиксировались "некоторые провокации, попытки помешать его проведению". "Вчера в основной день голосования отдельные деструктивные телеграм-каналы стали распространять информацию с призывами сорвать референдум, уничтожать бюллетени, выходить на незаконные акции, митинги и пикеты", - отметил глава ЦИК. Также он напомнил "о поступавших угрозах в отношении членов комиссий по референдуму". "Несмотря на все попытки деструктивных сил и благодаря слаженному механизму взаимодействия всех заинтересованных лиц, республиканский референдум был проведен в соответствии с действующим законодательством и без каких-либо происшествий", - заявил глава ЦИК Белоруссии.

Для голосования на референдуме в Белоруссии были открыты 5 510 участков, в списки для голосования включены более 6,8 млн белорусских граждан. Бюллетень для голосования содержал один вопрос: "Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?"

Досрочно на референдуме проголосовали 42,93% граждан, обладающих правом голоса. Решение об изменении и дополнении конституции считается принятым, если за него проголосовало большинство граждан, внесенных в списки для голосования. В голосовании на референдуме приняли участие 78,63% граждан, обладающих правом голоса.