Чехия направила второй поезд с оружием на Украину

ПРАГА, 28 февраля. /ТАСС/. Чехия направила второй поезд с оружием в помощь Украине. Со ссылкой на ВС республики об этом сообщило в понедельник информационное агентство CTK .

Первый поезд с оружием для Украины прибыл к месту назначения в воскресенье. Правительство Чехии одобрило в субботу направление оружия и боеприпасов ВС Украины на сумму 188 млн крон (около $8,6 млн). В воскресенье кабмин согласился с предоставлением украинской армии военного материала на сумму 400 млн крон (примерно €16,2 млн).

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.