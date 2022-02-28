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Военная операция на Украине

Чехия направила второй поезд с оружием на Украину

27 февраля кабмин Чехии согласился с предоставлением украинской армии военного материала на сумму 400 млн крон (примерно €16,2 млн)

ПРАГА, 28 февраля. /ТАСС/. Чехия направила второй поезд с оружием в помощь Украине. Со ссылкой на ВС республики об этом сообщило в понедельник информационное агентство CTK.

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Первый поезд с оружием для Украины прибыл к месту назначения в воскресенье. Правительство Чехии одобрило в субботу направление оружия и боеприпасов ВС Украины на сумму 188 млн крон (около $8,6 млн). В воскресенье кабмин согласился с предоставлением украинской армии военного материала на сумму 400 млн крон (примерно €16,2 млн).

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.
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