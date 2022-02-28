МИД КНР: односторонние санкции могут помешать политическому урегулированию на Украине

ПЕКИН, 28 февраля. /ТАСС/. Введение отдельными странами односторонних санкций может осложнить процесс политического урегулирования на Украине. Об этом в понедельник на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя отключение российских банков от SWIFT.

"Как это было неоднократно доказано, санкции не могут урегулировать проблемы, а могут породить новые. Это касается не только сферы двойственных и множественных цифр в экономике, но и распространения негативного влияния на процессы политического урегулирования", - отметил он.

"Мы не поддерживаем применение санкций для урегулирования каких-либо вопросов", - отметил дипломат.

Правительство Китая призывает стороны конфликта на Украине вернуться на путь переговоров и реализовать политическое урегулирование проблемы Украины, сказал Ван Вэньбинь.

"Мы призываем все стороны как можно скорее вернуться на путь дипломатических переговоров и политического урегулирования. И посредством переговоров и консультаций реализовать всеобъемлющее урегулирование проблемы Украины", - сказал он.

Он также отметил, что Китай следит за развитием ситуации на Украине и обратил внимание на решение президента России Владимира Путина перевести российские силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства.

"Призываем все заинтересованные стороны проявлять хладнокровие и сдержанность, а также избегать дальнейшей эскалации", - резюмировал он.

27 февраля президент РФ Владимир Путин в ответ на агрессивные высказывания на Западе поручил перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Он отдал такой приказ на встрече в Кремле с руководителем Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым. Встреча состоялась на фоне специальной военной операции РФ на Украине. Москва начала ее в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.