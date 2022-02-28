Власти Мекленбурга - Передней Померании прекращают сотрудничество с Россией

БЕРЛИН, 28 февраля. /ТАСС/. Власти германской федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания приостанавливают всю деятельность по поддержанию связей с Россией, разрывают партнерские отношения с Ленинградской областью и распускают фонд, который был изначально создан в поддержку "Северного потока - 2". Об этом сообщила в понедельник в Twitter премьер-министр региона Мануэла Швезиг.

"Ясно, что нападение на Украину радикально изменило отношения между Германией и Россией. Мы надеемся на скорейшее прекращение насилия", - написала она. "Наши отношения с Россией после этого не будут такими, как раньше. Это касается и отношений земли Мекленбург - Передняя Померания с РФ", - отметила Швезиг.

Глава региона утверждала, что Мекленбург - Передняя Померания в последние годы активно вступалась за диалог с Россией, но после событий на Украине "сотрудничество на региональном уровне невозможно". "В этой связи мы прекратили партнерство с Ленинградской областью. И вся другая деятельность земельного правительства касательно России остановлена", - сообщила Швезиг. Это касается работы уполномоченного по вопросам развития связей с РФ, а также общества "Германо-российское партнерство".

По ее словам, в обозримом будущем власти не будут проводить ежегодную экономическую конференцию "Дни России в Мекленбурге - Передней Померании". Регион намерен сосредоточиться на сотрудничестве с Польшей и скандинавскими странами.

Одновременно распускается и созданный в 2021 при участии Nord Stream 2 AG фонд "Защита климата и окружающей среды MV", который изначально должен был поддерживать строительство газопровода "Северный поток - 2". "Я попросила правление фонда прекратить работу и в рамках правовых возможностей начать его роспуск", - сообщила Швезиг.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.