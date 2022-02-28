Парламент Латвии разрешил добровольцам воевать на стороне Украины

РИГА, 28 февраля. /ТАСС/. Сейм (парламент) Латвии на внеочередном заседании в понедельник в срочном порядке утвердил поправки к закону о национальной безопасности, позволяющие жителям республики воевать на стороне Украины в качестве добровольцев. Об этом сообщает местное агентство LETA .

Поправки к закону концептуально одобрила комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции вечером 27 февраля. Те, кто начнет службу на Украине, должны будут немедленно зарегистрироваться в подразделении учета резерва национальных вооруженных сил, предусматривают поправки.

До настоящего времени закон запрещал гражданам Латвии служить в вооруженных силах, внутренней армии, военной организации, службе разведки или безопасности, полиции или судебных службах иностранного государства или другого субъекта международного права.

Исключения делаются для службы в структурах ЕС, государств - членов ЕС, НАТО и некоторых других международных организаций.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.