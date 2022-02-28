Польша не исключает возможности закрытия границы с Россией

ВАРШАВА, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Польши не исключают возможности закрытия границы с РФ. Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в утренней программе радиостанции RMF.

Отвечая на вопрос, может ли Польша принять решение о закрытии границы с РФ, представитель польского внешнеполитического ведомства ответил, что "все возможности на столе". "Мы готовы к введению дальнейших санкций, но нужно помнить, что в России также находятся наши граждане, которые должны иметь возможность вернуться в Польшу, если захотят. Об этом нельзя забывать, нельзя полностью отрезать. Определенные механизмы должны функционировать", - добавил Яблоньский.

Польша граничит с российской Калининградской областью. Протяженность границы по суше составляет 210 км. Существуют четыре автомобильные пункта пропуска, из которых на данный момент функционируют только два.