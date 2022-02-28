Генсек ООН пытался решить с ЕС вопрос о доступе делегации РФ в Женеву

ЖЕНЕВА, 28 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш дважды разговаривал в воскресенье по телефону с руководством Евросоюза, пытаясь решить вопрос о прибытии в Женеву российской делегации, которая не имеет возможности приехать на международные мероприятия в связи с закрытием воздушного пространства странами ЕС. Об этом сообщила в понедельник ТАСС официальный представитель женевской штаб-квартиры ООН Алессандра Веллуччи.

Она отметила, что российское постоянное представительство при ООН в Нью-Йорке попросило генерального секретаря "помочь в этой ситуации".

"Хотя генеральный секретарь не отвечает за получение разрешений на полеты для государств-членов, он и шеф его кабинета переговорили с соответствующими властями ЕС, включая главу Евросовета Шарля Мишеля, с которым генеральный секретарь говорил вчера дважды, пытаясь решить эту проблему", - сказала Веллуччи.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в воскресенье в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1", что ООН не может обеспечить прилет в Женеву российской делегации во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для участия в заседании конференции по разоружению и Совета ООН по правам человека из-за ограничений ЕС.

25 февраля на брифинге Захарова сообщала, что министр иностранных дел России с 28 февраля по 1 марта должен принять участие в 49-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. По ее словам, была запланирована беседа с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами, а также встреча с руководителями расположенных в Женеве ведущих международных организаций.