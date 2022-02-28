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Военная операция на Украине
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Украинская делегация прибыла к месту переговоров с Россией

В состав делегации Киева входят министр обороны и советник главы офиса Зеленского
© Сергей Холодилин/БелТА/ТАСС

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Делегация Киева прибыла в понедельник на границу с Белоруссией для участия в переговорах с Россией. Об этом сообщили в офисе украинского президента, отметив, что прекращение огня и отвод войск с территории Украины являются ключевым вопросом встречи.

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"Украинская делегация прибыла в район украинско-белорусской границы для участия в переговорах с представителями Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса президента.

"Ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины", - подчеркивается в нем.

В состав делегации Киева на переговорах с РФ входят министр обороны Алексей Резников и советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

Ранее глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в воскресенье с украинской стороной была достигнута договоренность о проведении переговоров в Гомельской области Белоруссии.

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