Премьер Болгарии требует отставки главы Минобороны, не считающего операцию РФ войной

"Я потребовал отставки Стефана Янева. Никто из министров не имеет права на собственную внешнюю политику, особенно в Facebook", - отметил премьер. "Никто из министров не может говорить о том, что его работа обеспечивает стабильность правительства, это правительство стремится не к стабильности, а к правильным действиям и принципиальным позициям, - указал он. - Мой министр не может использовать слово "операция" вместо слова "война". Нельзя называть операцией ситуацию, когда тысячи военнослужащих с каждой из сторон уже убиты".

Петков уточнил, что предложение об отставке будет рассмотрено в понедельник на заседании правительства и окончательно принято на внеочередном заседании Народного собрания во вторник, сообщив, что коалиционные партнеры инициативу отставки главы Минобороны поддержали. Ожидается, что во второй половине дня будет известно имя его преемника.

Минувшей ночью в Facebook Янев сообщил, что "стал объектом целенаправленной политической атаки - грозной и несправедливой", подчеркнув, что в основе каждого из его решений и действий были национальные интересы Болгарии. Министр указал, что цель его критиков - поставить на пост главы оборонного ведомства человека, который будет "более отзывчив и при необходимости будет следовать конкретным внешним интересам при определении повестки дня болгарской политики, в том числе в военной сфере".

"То, что происходит, решения, которые предполагается принять, не в интересах Болгарии, - подчеркнул Янев. - Более того, они опасны для нашей страны. Опасны, потому что их последствия - экономические, финансовые и социальные - скоро обернутся против нас со страшной силой". Министр неоднократно говорил о том, что "вешать ярлыки и говорить о войне пока рано". Из-за его заявлений ряд политиков страны обратились к премьер-министру с требованием отправить его в отставку, утверждая, что министр обороны "пытается сделать невинным агрессора", а ранее выступал против размещения на территории страны дополнительных сил НАТО из-за военной активности России.