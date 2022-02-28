Глава Минобороны ФРГ обеспокоена переводом сил сдерживания России в особый режим

БЕРЛИН, 28 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт выразила обеспокоенность в связи с переводом сил сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Такое мнение она выразила в понедельник в эфире радиостанции Deutschlandfunk .

"К этому нужно относиться очень серьезно и прежде всего следить за нашей разведкой", - отметила Ламбрехт. "Мы увидели, насколько непредсказуем [президент России Владимир] Путин, и поэтому сейчас мы должны быть очень бдительными", - утверждала она. При этом глава Минобороны ФРГ добавила, что этот вопрос с высокой долей вероятности будет обсуждаться в рамках НАТО.

Вместе с тем Ламбрехт заявила, что президенту России, а также другим лидерам страны известно, какие "разрушительные последствия такое решение окажет на его собственное государство". "Вот почему сейчас важно сохранять хладнокровие и не продолжать эту эскалацию", - подытожила она. В связи с этим министр назвала хорошим знаком планирующиеся в понедельник переговоры между российской и украинской делегациями по урегулированию конфликта.

Кроме того, Ламбрехт уточнила, что уже идет поставка оружия из Германии на Украину, которая была одобрена федеральными властями накануне. "Пушки уже в пути, и речь идет не о днях, а о часах", - заключила глава Минобороны ФРГ, не став вдаваться в подробности.

27 февраля Путин в ответ на агрессивные высказывания на Западе поручил перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Он отдал такой приказ на встрече в Кремле с руководителем Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым. Встреча состоялась на фоне специальной военной операции РФ на Украине. Москва начала ее в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.