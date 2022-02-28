В офисе Зеленского сообщили, кто входит в состав делегации Киева на переговорах с РФ

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Алексей Резников и советник главы офиса президента Михаил Подоляк вошли в состав украинской делегации на переговорах с Россией. Об этом говорится в сообщении, распространенном офисом президента Украины Владимира Зеленского.

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"В состав делегации вошли глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы украинской делегации в Контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий", - указывается в сообщении.

В офисе Зеленского считают прекращение огня и отвод войск с территории Украины ключевым вопросом переговоров с РФ.