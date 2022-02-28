Politico: Пентагон планирует установить канал экстренной связи с Россией из-за Украины

ТАСС, 28 февраля. Министерство обороны США отправило российским коллегам запрос о создании особой линии связи из-за ситуации на Украине. Об этом в воскресенье сообщила газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.

"Мы сообщили русским, что, на наш взгляд, необходим канал [связи] на оперативном уровне, <...> чтобы мы могли избежать просчетов", - заявил Politico чиновник военного ведомства. В качестве возможной модели для такого канала связи рассматривается линия деконфликтации, установленная ВС РФ и США в 2015 году для предотвращения столкновений войск двух стран в ходе операций в Сирии.

По данным собеседника газеты, в Пентагоне пока не получили ответа от российских коллег.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничто не угрожает.