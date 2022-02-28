Литва усилит охрану посольств России и Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 28 февраля. /ТАСС/. Охрана дипломатических представительств Российской Федерации и Белоруссии в Литве будет усилена в связи с событиями на Украине и активизацией протестных акций. Об этом сообщила в понедельник журналистам премьер-министр Ингрида Шимоните после заседания правительства.

"Я обратилась к генеральному комиссару полиции с просьбой во избежание вероятных провокаций усилить охрану дипломатических представительств России и Белоруссии", - сказала она.

В последнее время у посольств этих стран регулярно фиксируются инциденты. В воскресенье на территорию посольства Белоруссии проник посторонний человек, который снял вывешенный у дипмиссии белорусский государственный флаг и вместо него вывесил флаги Украины и бело-красно-белый флаг Белорусской народной республики 1918-1919 годов.

В субботу хулиганским выходкам подверглись посольство РФ в Вильнюсе и генконсульство в Клайпеде. Неизвестный какой-то жидкостью облил ограду здания и плеснул ее на табличку с названием посольства и гербом России. В Клайпеде 25-летний мужчина пытался краской сделать надпись на ограде генерального консульства. В пятницу у посольства РФ произошел инцидент с участием собравшихся на акцию в поддержку Украины. Один из них с кулаками набросился на российского дипломата.