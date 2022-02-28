ВМС ФРГ направляют корабли в Балтийское море для укрепления северного фланга НАТО

БЕРЛИН, 28 февраля. /ТАСС/. Военно-морские силы Германии отправляют корабли в Балтийское море с целью укрепления северного фланга НАТО. Об этом в понедельник сообщила Первая флотилия - одно из трех подразделений ВМС Германии, базирующееся в Киле (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере страны.

Согласно ее сообщению, противоминные корабли "Зульцбах-Розенберг" и "Хомбург", минный тральщик "Зигбург" и корабль снабжения ВМС Германии типа "Эльба" во второй половине дня покинули военно-морскую базу в Киле, чтобы усилить северный фланг НАТО. Утром в путь отправились противоминные корабли "Даттельн" и "Фульда". "Поводом для принятия подобных мер является обострившийся в настоящее время российско-украинский кризис и возросшая угроза, о которой особенно хорошо проинформированы партнеры Германии в Восточной Европе", - подчеркнули в ВМС ФРГ.

Корвет "Эрфурт" из Вильгельмсхафена и корабль "Альстер" из Эккернфёрде уже были отправлены в субботу. "Увеличение активности на северном фланге является конкретным выражением тесных связей ВМС Германии со своими союзниками", - констатировали в Военно-морских силах Германии. "Наши союзники и партнеры по альянсу могут быть уверены, что ВМС ФРГ внесут свой вклад в укрепление готовности НАТО к развертыванию и обороне", - заключили в ВМС.

Ранее представитель Минобороны ФРГ Кристиан Тильс сообщил, что бундесвер планирует укрепить восточный фланг НАТО. Помимо корвета "Эрфурт", который передислоцирован в Балтийское море, еще один фрегат также должен быть переброшен в Средиземное море. Кроме того, Тильс отметил, что разведывательной группе Бундесвера также следует уточнить, каким восточным государствам - членам НАТО требуется помощь с противовоздушной обороной со стороны ВС Германии. Предполагается, что речь идет о ЗРК "Пэтриот".