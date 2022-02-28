ЕС ввел санкции против 26 россиян, включая Дмитрия Пескова

БРЮССЕЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Евросоюз ввел санкции против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, а также 25 политиков, журналистов, деятелей культуры страны. Кроме того, в черный список попало АО "Согаз". Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, в котором в понедельник опубликованы соответствующие нормативные акты.
"В связи с серьезностью ситуации совет считает, что в список лиц и организаций, на которые распространяются ограничительные меры, следует добавить 26 лиц и одну организацию", - отмечается в нем.
В черный список, помимо Дмитрия Пескова, попали:
- Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин
- Глава "Транснефти" Николай Токарев
- Основатель и крупнейший акционер холдинга USM Алишер Усманов
- Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен
- Совладелец "Альфа-групп" Михаил Фридман
- Виолончелист и предприниматель Сергей Ролдугин
- Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
- Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин
- Министр транспорта РФ Виталий Савельев
- Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак
- Режиссер Тигран Кеосаян
- Журналист Ольга Скабеева
- Председатель совета директоров аэропорта Шереметьево Алексaндр Пономаренко
- Главный редактор российского информагентства Регнум Модест Колеров
- Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян
- Писатель и сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин
- Журналист и ведущий программы на телеканале RT Антон Красовский
- Журналист и ведущий программы на телеканале "Россия-1" Аркадий Мамонтов
- Первый заместитель командующего Черноморским флотом Сергей Пинчук
- Заместитель командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант Алексей Авдеев
- Заместитель командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант Рустам Мурадов
- Командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа, генерал-лейтенант Андрей Сычевой
- Основной акционер инвестиционной компании "Волга груп", владелец доли в банке "Россия" Геннадий Тимченко
- Председатель совета директоров компании "Северсталь" Алексей Мордашов
- Председатель Промсвязьбанка Петр Фрадко
Всем им запрещен въезд в ЕС, а их активы будут заморожены при обнаружении на территории сообщества таковых, подчеркивается в документе.