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Санкции в отношении России
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ЕС ввел санкции против 26 россиян, включая Дмитрия Пескова

Также под санкции подпало АО "Согаз"

БРЮССЕЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Евросоюз ввел санкции против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, а также 25 политиков, журналистов, деятелей культуры страны. Кроме того, в черный список попало АО "Согаз". Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, в котором в понедельник опубликованы соответствующие нормативные акты.

"В связи с серьезностью ситуации совет считает, что в список лиц и организаций, на которые распространяются ограничительные меры, следует добавить 26 лиц и одну организацию", - отмечается в нем.

В черный список, помимо Дмитрия Пескова, попали:

  • Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин
  • Глава "Транснефти" Николай Токарев
  • Основатель и крупнейший акционер холдинга USM Алишер Усманов
  • Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен
  • Совладелец "Альфа-групп" Михаил Фридман
  • Виолончелист и предприниматель Сергей Ролдугин
  • Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
  • Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин
  • Министр транспорта РФ Виталий Савельев
  • Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак
  • Режиссер Тигран Кеосаян
  • Журналист Ольга Скабеева
  • Председатель совета директоров аэропорта Шереметьево Алексaндр Пономаренко
  • Главный редактор российского информагентства Регнум Модест Колеров
  • Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян
  • Писатель и сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин
  • Журналист и ведущий программы на телеканале RT Антон Красовский
  • Журналист и ведущий программы на телеканале "Россия-1" Аркадий Мамонтов
  • Первый заместитель командующего Черноморским флотом Сергей Пинчук
  • Заместитель командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант Алексей Авдеев
  • Заместитель командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант Рустам Мурадов
  • Командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа, генерал-лейтенант Андрей Сычевой
  • Основной акционер инвестиционной компании "Волга груп", владелец доли в банке "Россия" Геннадий Тимченко
  • Председатель совета директоров компании "Северсталь" Алексей Мордашов
  • Председатель Промсвязьбанка Петр Фрадко

Всем им запрещен въезд в ЕС, а их активы будут заморожены при обнаружении на территории сообщества таковых, подчеркивается в документе.

Теги
РоссияСанкции в отношении РоссииПесков, Дмитрий СергеевичУсманов, Алишер БурхановичАвен, Петр ОлеговичТокарев, Николай Петрович
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