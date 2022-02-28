ЕС ввел санкции против 26 россиян, включая Дмитрия Пескова

БРЮССЕЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Евросоюз ввел санкции против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, а также 25 политиков, журналистов, деятелей культуры страны. Кроме того, в черный список попало АО "Согаз". Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, в котором в понедельник опубликованы соответствующие нормативные акты.

"В связи с серьезностью ситуации совет считает, что в список лиц и организаций, на которые распространяются ограничительные меры, следует добавить 26 лиц и одну организацию", - отмечается в нем.

В черный список, помимо Дмитрия Пескова, попали:

Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин

Глава "Транснефти" Николай Токарев

Основатель и крупнейший акционер холдинга USM Алишер Усманов

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен

Совладелец "Альфа-групп" Михаил Фридман

Виолончелист и предприниматель Сергей Ролдугин

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин

Министр транспорта РФ Виталий Савельев

Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак

Режиссер Тигран Кеосаян

Журналист Ольга Скабеева

Председатель совета директоров аэропорта Шереметьево Алексaндр Пономаренко

Главный редактор российского информагентства Регнум Модест Колеров

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян

Писатель и сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин

Журналист и ведущий программы на телеканале RT Антон Красовский

Журналист и ведущий программы на телеканале "Россия-1" Аркадий Мамонтов

Первый заместитель командующего Черноморским флотом Сергей Пинчук

Заместитель командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант Алексей Авдеев

Заместитель командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант Рустам Мурадов

Командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа, генерал-лейтенант Андрей Сычевой

Основной акционер инвестиционной компании "Волга груп", владелец доли в банке "Россия" Геннадий Тимченко

Председатель совета директоров компании "Северсталь" Алексей Мордашов

Председатель Промсвязьбанка Петр Фрадко

Всем им запрещен въезд в ЕС, а их активы будут заморожены при обнаружении на территории сообщества таковых, подчеркивается в документе.