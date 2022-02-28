Турция предупредила все страны, что не пропустит военные корабли через проливы

АНКАРА, 28 февраля. /ТАСС/. Турция предупредила все прибрежные и не прибрежные страны, что не будет пропускать военные корабли через проливы Дарданеллы и Босфор. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы выполняли и продолжим выполнять те положения, которые оговорены Конвенцией Монтрё. До сегодняшнего дня ни одного запроса на проход [военных кораблей] нам не поступало. Мы предупредили все прибрежные и не прибрежные страны, что через проливы не будут проходить военные корабли", - цитирует министра Анатолийское агентство.

Чавушоглу при этом не уточнил, когда Анкара сделала вышеуказанное предупреждение.

Между тем Чавушоглу также заявил, что Анкара рассматривает происходящее на Украине как войну, вследствие чего намерена следить за выполнением положений Конвенции Монтрё. Как ранее пояснил министр, Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, однако даже в этой ситуации у РФ будет право использовать их для возвращения флота на базу. Более того, в случае принятия данного решения со стороны Турции оно будет распространяться и на Украину.

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал сообщение в Twitter, в котором отметил "важность запрета прохода российских военных кораблей в Черное море". Многие СМИ восприняли это сообщение как знак того, что Анкара в самом деле приняла соответствующее решение. Между тем газета "Джумхуриет" со ссылкой на источник в турецком правительстве сообщила, что Анкара не вводила ограничения на проход российских военных кораблей через проливы. В посольстве РФ в Турции также сообщили ТАСС, что не получали уведомлений о закрытии проливов для прохода российских военных кораблей.

Конвенция Монтрё

Конвенция Монтрё о статусе проливов 1936 года закрепила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. При условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и тоннажу.

В тексте конвенции есть пункты, касающиеся и военного времени. В зависимости от того, является ли Турция стороной конфликта, у нее появляются дополнительные полномочия в отношении регулирования прохода через проливы. В некоторых обстоятельствах Анкара может запретить какой-либо стране пользоваться проливами, если посчитает, что это нарушит безопасность в регионе или создаст угрозы ей самой.

Операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.