Госдеп заверяет, что США не ищут конфликта с Россией

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не повышают уровень боевой готовности своих ядерных сил и не стремятся к конфликту с Россией. С таким заверением выступил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя заявление президента России Владимира Путина о силах сдерживания.

"В нашем размещении сил и средств в данное время не было изменения. Мы считаем, что нет никакой необходимости для изменения", - заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства. При этом Прайс напомнил, что относительно недавно Россия и США приняли заявление о недопустимости ядерной войны. "Российская Федерация под этим подписалась. И мы (США - прим. ТАСС), безусловно, считаем, что речь идет о принципе, который мы должны защищать и сохранять", - сказал дипломат. "Ни мы (США - прим. ТАСС), ни НАТО, ни Украина, ни какая-либо другая страна, - утверждал Прайс, - не имеют никакого желания или намерения вступать в конфликт с Россией".

Также Прайс сообщил, что США продолжают взаимодействовать с Россией, считают контакты важными. "Я не хотел бы характеризовать каждый элемент нашего взаимодействия, но, опять же, мы считаем, что во времена кризиса каналы связи в некотором смысле еще более важны, поэтому мы продолжаем взаимодействовать с Российской Федерацией. Есть вопросы, которые представляют для нас двусторонний интерес, штат нашего персонала в Москве является одним из таких вопросов", - сказал дипломат, указав, что ему неизвестно о контактах на высоком уровне.

"Если нам нужно донести послание высокого уровня до Российской Федерации или послание более низкого уровня до Российской Федерации, мы можем это сделать", - добавил Прайс.

Его также спросили, намерены ли США вводить дополнительные рестрикции против Москвы, либо сегодня были последние ограничения от американских властей. "Мы будем вводить больше, учитывая, что Российская Федерация продолжает эскалацию. Мы не видели никаких признаков того, что Российская Федерация готова поступать иначе", - утверждал дипломат.

Он добавил, что списки российских лиц, которые подпадают под санкции США, их партнеров и союзников "симметричны, но не идентичны".

Между тем президент США Джо Байден выразил мнение, что нет оснований опасаться возникновения ядерной войны. Вопрос о том, следует ли американцам беспокоиться на этот счет, руководителю администрации США был задан репортерами на мероприятии в Белом доме. "Нет", - лаконично ответил Байден. Дальнейших комментариев на эту тему от него не последовало.

Путин отдал в воскресенье приказ, касающийся сил ядерного сдерживания, в ответ на агрессивные высказывания на Западе. "Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба [Вооруженных сил России] перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства", - сказал глава государства.