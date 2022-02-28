США анализируют данные о переводе сил сдерживания армии РФ в особый режим

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Пентагон анализирует заявления о переводе сил сдерживания армии РФ в особый режим несения боевого дежурства. Об этом в понедельник сообщил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

"Я отмечу, что мы видели это заявление [президента РФ Владимира] Путина. Мы считаем, что оно в такой же степени ненужное, в какой нацелено на эскалацию. Но мы рассматриваем и анализируем это объявление", - сказал он.

"Вместе с тем то время, как мы продолжаем проводить обзор, анализ и мониторинг, министр [обороны США Ллойд] Остин удовлетворен положением дел относительно нашего потенциала стратегического сдерживания и возможностей обеспечить безопасность нашей территории, наших союзников и партнеров", - добавил представитель военного ведомства.

Путин отдал в воскресенье приказ, касающийся сил ядерного сдерживания, в ответ на агрессивные высказывания на Западе. "Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба [Вооруженных сил России] перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства", - сказал глава государства.