Германия направит военные самолеты для патрулирования в районе Балтийского моря

БЕРЛИН, 28 февраля. /ТАСС/. Германия направит военные самолеты Tornado и P-3C Orion для патрулирования в районе Балтийского моря. Об этом в понедельник сообщила миссия ФРГ при НАТО на своей странице в Twitter.

"Самолеты Tornado и P-3C Orion для разведки в районе Балтийского моря", - отмечается в сообщении. "Мы примем участие, быстро запустим там кампанию", - объявила на прошлой неделе министр обороны Германии Кристине Ламбрехт. "Таким образом, мы будем участвовать в создании боевой группы, а также в противовоздушной обороне", - подчеркивается в заявлении.

Ранее ВМС Германии сообщили, что отправляют корабли в Балтийское море с целью укрепления северного фланга НАТО. В частности, противоминные корабли "Зульцбах-Розенберг" и "Хомбург", минный тральщик "Зигбург" и корабль снабжения ВМС Германии типа "Эльба" во второй половине дня в понедельник покинули военно-морскую базу в Киле. Утром в путь отправились противоминные корабли "Даттельн" и "Фульда". Поводом для принятия подобных мер, как указали в ВМС ФРГ, являются "обострившийся в настоящее время российско-украинский кризис и возросшая угроза, о которой особенно хорошо проинформированы партнеры Германии в Восточной Европе".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.