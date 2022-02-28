Лукашенко и Эрдоган обсудили конфликт на Украине и российско-украинские переговоры

МИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Президенты Белоруссии и Турции Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник по телефону обсудили конфликт на Украине, а также российско-украинские переговоры.

В сообщении агентства БелТА отмечается, что белорусский и турецкий лидеры "в деталях обсудили конфликт на Украине, а также российско-украинские переговоры, которые начались 28 февраля в Беларуси, и нацеленность на содействие мирному процессу".

При этом президент Турции заявил о готовности всячески способствовать урегулированию конфликта. Лукашенко в свою очередь отметил, что эта позиция полностью совпадает с белорусской.

Кроме того, значительную часть времени в разговоре, который длился более часа, лидеры двух стран "уделили вопросам санкционной политики со стороны Запада в отношении Беларуси и России".

26 февраля Лукашенко также обсудил по телефону с лидером Франции Эмманюэлем Макроном российско-украинский конфликт, позицию Минска и его вовлеченность в него.