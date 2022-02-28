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Президенты восьми стран ЕС выступили за скорейшее вступление Украины в ЕС

Главы Болгарии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении, Чехии и Эстонии выразили "глубокую уверенность в том, что Украина заслуживает немедленной перспективы вступления в ЕС"

ВАРШАВА, 28 февраля. /ТАСС/. Главы Болгарии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении, Чехии и Эстонии выступили за скорейшее вступление Украины в Европейский союз. Свою позицию они высказали в понедельник в открытом письме, опубликованном на сайте польского лидера.

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Президенты выразили "глубокую уверенность в том, что Украина заслуживает немедленной перспективы вступления в ЕС".

"Поэтому мы призываем государства - члены ЕС мобилизовать политическую поддержку на высшем уровне для Украины и дать возможность институтам ЕС предпринять шаги для немедленного предоставления Украине статуса страны - кандидата в ЕС и начала переговорного процесса. В этот критический момент мы повторяем слова нашей полной солидарности с Украиной и ее народом", - подчеркивается в письме.

Ранее в понедельник стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для обретения страной членства в Европейском союзе.

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БолгарияЭстонияУкраинаЧехияЛатвияЛитваСловакияСловенияПольша
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