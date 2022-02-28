Канада отправит на Украину противотанковое оружие

ОТТАВА, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Канады намерены поставить на Украину противотанковое оружие. Об этом в понедельник заявил на пресс-конференции канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Сегодня мы объявляем, что будем поставлять Украине противотанковые системы вооружения и модернизированные боеприпасы", - сказал он.

27 февраля власти Канады объявили, что приняли решение поставить Украине нелетальное вооружение на сумму 25 млн канадских долларов ($19,6 млн). Как уточнила глава Минобороны Канады Анита Ананд, первый самолет с оборудованием вылетит из Канады в Европу в понедельник.

Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.