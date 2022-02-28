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Псаки не исключила запрет на использование авиакомпаниями РФ воздушного пространства США

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Вашингтон не исключает введения запрета на использование авиакомпаниями РФ воздушного пространства США, но объявлений на этот счет пока нет. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на регулярном брифинге в понедельник.

"В настоящий момент у меня нет ничего нового для вас по этому поводу. Без сомнений, есть целый спектр вариантов, которые остаются на рассмотрении. Это не снято с рассмотрения, но мне нечего объявить, решения нет", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос одного из журналистов.

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СШАРоссияПсаки, Джен
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