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Белый дом не уточняет, поддерживает ли он прием Украины в ЕС

В вашингтонской администрации считают, что вопрос должна решить Европа

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Администрация США не уточняет, поддерживает ли призыв к приему Украины в Евросоюз, и заявляет, что этот вопрос надо решать странам - участницам сообщества.

Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге в понедельник спросили, как Вашингтон относится к приему Киева в ЕС, поддерживает ли этот шаг. "Мы не являемся членом Европейского союза. <...> Это решение должен принять Европейский союз. Есть процесс, и, конечно, мы поддерживаем стремления любой страны присоединиться к любой организации, и решение этой организации принять решение [по данному вопросу вступления]", - ответила она.

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