Украинские националистические формирования захватили около 20 автомобилей СММ ОБСЕ

ДОНЕЦК, 1 марта. /ТАСС/. Украинские националистические формирования захватили автомобили Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, судьба сотрудников миссии неизвестна. Об этом во вторник сообщила Народная милиция (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР).

"По оперативной информации, украинские националистические формирования, воспользовавшись складывающейся обстановкой в Краматорске, захватили порядка 20 автомобилей СММ ОБСЕ. Судьба сотрудников миссии остается неизвестной. Указанные транспортные средства с маркировкой СММ ОБСЕ, несомненно, будут использованы для проведения провокаций в отношении сотрудников ОБСЕ с последующим обвинением НМ ДНР", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что СММ ОБСЕ отключила видеонаблюдение на линии соприкосновения и начала подготовку к эвакуации из Донбасса.

Миссия ОБСЕ начала свою работу на Украине 21 марта 2014 года после соответствующего обращения. Решение о ее формировании было поддержано всеми 57 странами-участницами. В состав миссии входят около одной тысячи наблюдателей. Офисы миссии располагаются в Киеве, Донецке и Луганске.