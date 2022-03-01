Али Хаменеи заявил, что Украина стала жертвой кризиса, созданного Соединенными Штатами

ТЕГЕРАН, 1 марта. /ТАСС/. Текущий конфликт вокруг Украины связан с политикой США по созданию кризисов в мире. Об этом заявил во вторник духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи.

"Если они (США - прим. ТАСС) не могут создать кризис, то компании по производству оружия не могут работать на максимуме. Им нужно создавать кризисы, чтобы обеспечить интересы этой мафии, - сказал он. - Сегодня Украина стала жертвой этой политики". Выступление политика транслировало государственное телевидение Ирана.

Как добавил руководитель страны, США "довели Украину до этого". При этом Хаменеи подчеркнул, что Иран, "конечно, против войны и разрушений в любой точке мира".

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.