Лукашенко назвал блестящей работу украинских и российских переговорщиков

МИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Первые результаты переговоров между делегациями России и Украины внушают осторожный оптимизм, переговорщики блестяще сделали свою работу.

Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко во вторник на заседании Совета безопасности страны.

"Переговорщики просто молодцы, просто красавцы. Они сделали больше, чем было возможно. Они блестяще за пять часов сделали свою работу на первом этапе", - сказал Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА.

"Если рассказать, как мы организовывали эти переговоры, это целый триллер", - отметил он.

Российско-украинские переговоры прошли в понедельник, встреча продлилась пять часов. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Ранее он заявил, что российская делегация готова вести переговоры с украинской стороной столько времени, сколько потребуется для достижения договоренностей. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей выразил надежду, что делегации РФ и Украины через пару дней проведут следующие переговоры на белорусско-польской границе.