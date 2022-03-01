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Военная операция на Украине

Почетный консул России в Тироле сложил с себя полномочия

Ханс Унтердорфер стал почти восемь лет назад первым почетным консулом РФ в Австрии

ВЕНА, 1 марта. /ТАСС/. Почетный консул России в городе Инсбрук федеральной земли Тироль Ханс Унтердорфер складывает с себя полномочия после восьми лет работы на этом посту из-за военной операции России на Украине. Об этом сообщила во вторник со ссылкой на самого австрийца телерадиокомпания ORF.

Унтердофер стал почти восемь лет назад первым почетным консулом РФ в Австрии. Функция почетного консула заключается в улучшении двусторонних отношений и поддержке экономических связей. Унтердорфер потребовал прекратить войну на Украине, отмечает телерадиокомпания.

В Австрии до настоящего времени было четыре почетных консульства РФ: в Инсбруке, Граце (федеральная земля Штирия), в федеральной земле Форарльберг, в городе Астен (федеральная земля Верхняя Австрия).

Теги
АвстрияРоссияВоенная операция на Украине
Молния
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