Лукашенко заявил, что после учений попросил Путина оставить часть сил в Белоруссии

Как и от кого планируют защищаться Москва и Минск

Союзный марш. Как и от кого планируют защищаться Москва и Минск

"В сложившейся обстановке я попросил президента России оставить только часть сил для прикрытия Гомельского направления. Мы никогда не собирались воевать с Украиной и никогда не думали, что нам будут угрожать (с того направления. - прим. ТАСС). Мы никогда не дислоцировали там вооруженные силы", - заявил Лукашенко во вторник на заседании Совета безопасности страны, сообщает агентство БелТА.

"Кстати, по завершении учений российские войска подготовились к убытию в места постоянной дислокации и некоторые начали убывать. Однако Западу был нужен именно военный конфликт, причем с обвинением России в его разжигании. Их реакцией стали не только информационные вбросы и экономические меры, но и приведение в готовность к переброске в Европу восьмитысячной группировки, из которой около двух тысяч прибыли уже к 20 февраля к нашей границе", - белорусский президент.

"Накачка Украины оружием просто зашкаливала, ежедневно прибывали американские самолеты с грузом противотанковых и зенитных ракет, а также другого оружия и боеприпасов. Одновременно ВСУ значительно увеличили количество ударов по гражданским объектам в Донбассе ракетами, артиллерией крупного калибра, убивая ни в чем не повинных людей", - подчеркнул Лукашенко.

Совместные оперативные учения "Союзная решимость - 2022" проводились на территории Белоруссии с 10 по 20 февраля.