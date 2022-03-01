Лукашенко: Украина готовилась нанести удар по находившимся в Белоруссии войскам России

МИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Несколько зенитных и ракетных дивизионов на Украине близ белорусской границы готовились нанести удар по находившимся на территории Белоруссии российским войскам. Об этом заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко на расширенном заседании Совета безопасности.

"Наша разведка и россияне обнаружили на территории Украины в непосредственной близости от белорусской границы несколько зенитных и ракетных дивизионов, изготовившихся для нанесения удара по российским войскам в районах сосредоточения на белорусской территории. <...> Одновременно с объявлением решения о проведении операции Россией (по демилитаризации и денацификации Украины - прим. ТАСС) был нанесен упреждающий удар по этим тяжелым вооружениям, позициям, чтобы предотвратить свои потери и воздействие на Беларусь", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Он добавил, что для проведения российской спецоперации на Украине планировалось задействовать находившиеся в Белоруссии силы. "Естественно, предполагалось применение группировки войск, оставшейся на территории Беларуси. И меня информировал об этом в 5 часов утра 24 февраля", - рассказал Лукашенко.

17 февраля обострилась обстановка на линии соприкосновения в Донбассе. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины, которые привели к жертвам среди мирного населения, а также повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.