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Военная операция на Украине

В ДНР заявили, что уничтожен штаб группировки ВСУ "Север"

Замначальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин сообщил, что большинство офицеров штаба погибли
Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин Валентин Спринчак/ТАСС
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Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин
© Валентин Спринчак/ТАСС

ДОНЕЦК, 1 марта. /ТАСС/. Командующий группировкой "Север" Вооруженных сил Украины (ВСУ) бригадный генерал Дмитрий Красильников и многие офицеры его штаба убиты в результате совместных действий ВС РФ и Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом во вторник заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, ссылаясь на разведданные.

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"В результате успешных совместных действий Вооруженных сил Российской Федерации и Народной милиции ДНР и ЛНР сегодня был уничтожен штаб оперативно-тактической группировки "Север". Большинство офицеров штаба погибли. По данным нашей разведки, также среди погибших командующий ОТГ "Север" генерал Красильников", - говорится в заявлении Басурина.

Кроме того, по его данным, тяжело ранен командующий группировкой "Восток" генерал-лейтенант Юрий Содоль и убит командир 53-й бригады полковник Дмитрий Титенко.

По оценке Басурина, "подразделения националистов в Донецкой и Луганской областях остались без управления".

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, а также жертвам среди мирного населения. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В четверг, 24 февраля, Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

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