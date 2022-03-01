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Военная операция на Украине

В ДНР сообщили, что в Мариуполе тяжело ранен командующий группировкой ВСУ генерал Содоль

Замначальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин заявил, что полученные радиоперехваты подтверждают ликвидацию командира 53-й бригады полковника Дмитрия Титенко

ДОНЕЦК, 1 марта. /ТАСС/. Командующий группировкой "Восток" Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Юрий Содоль получил тяжелые ранения и эвакуирован из Мариуполя. Об этом во вторник заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин, ссылаясь на данные разведки.

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"По поступившей информации, из Мариуполя в срочном порядке на вертолете был эвакуирован в тяжелом состоянии командующий ОТГ (оперативно-тактическая группировка) "Восток" генерал Содоль, - говорится в заявлении Басурина. - Тяжелые ранения генерал получил в результате несогласованных действий военнослужащих ВСУ и отдельного отряда "Азов" 12-й бригады НГУ (Нацгвардия Украины). При попытке проехать беспрепятственно один из блокпостов по машине Содоля был открыт огонь".

Кроме того, сообщил Басурин, "полученные радиоперехваты подтверждают ликвидацию командира 53-й бригады полковника [Дмитрия] Титенко".

"Подразделения националистов в Донецкой и Луганской областях остались без управления", - резюмировал представитель Народной милиции ДНР.

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, а также жертвам среди мирного населения. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В четверг, 24 февраля, Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

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