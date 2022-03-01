Зеленский заявил, что обсудил с Байденом санкции против России и помощь Украине

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом санкции против РФ, а также меры помощи Украине.

Об этом Зеленский написал во вторник в своем Twitter-аккаунте.

"Только что поговорил с президентом Соединенных Штатов. Обсудили американскую лидирующую позицию по санкциям против России и военной помощи Украине <...> Спасибо вам за вашу поддержку", - заявил президент Украины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.