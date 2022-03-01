Пушилин: ВС Украины препятствуют созданию гуманитарных коридоров для выезда из Мариуполя

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Украинские вооруженные силы препятствуют созданию гуманитарных коридоров Вооруженными силами РФ и Народной милицией Донецкой Народной Республики (ДНР) для выезда жителей Мариуполя. Об этом во вторник заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.

"Задачей на сегодня было взять в кольцо все же Мариуполь, я вам скажу, бои продолжаются на подступах, ситуация сложная, националистические батальоны максимально препятствуют, причем прикрываются гражданским населением, гражданское население не выпускают, те гуманитарные коридоры, которые мы пытаемся создать, им препятствуют. И вам скажу, что уже много даже международных обращений о помощи выехать из Мариуполя, но, к сожалению, пока ситуация не будет полностью под нашим контролем, обеспечить полностью безопасность нам будет крайне проблематично", - сказал он.

Пушилин добавил, что операция по освобождению продолжается, в ее рамках в Донбассе удалось освободить 32 населенных пункта.