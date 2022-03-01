Франция, Польша и ФРГ поддерживают путь дипломатии в текущей ситуации в сфере безопасности

ВАРШАВА, 1 марта. /ТАСС/. Страны Веймарского треугольника (Франция, Польша и ФРГ) считают дипломатию по-прежнему подходящим способом продвижения вперед в нынешней ситуации в области безопасности. Об этом главы МИД трех стран сообщили в совместном заявлении по итогам трехсторонней встречи в польском городе Лодзь.

"Франция, Польша и Германия как страны, в настоящее время играющие ведущую роль в качестве председателя ЕС, председателя ОБСЕ и председателя G7, разделяют особую ответственность за поддержание мира, стабильности и процветания на Европейском континенте. Мы подчеркиваем, что дипломатия по-прежнему является подходящим способом продвижения вперед в нынешней ситуации в области безопасности", - указано в заявлении.

Главы МИД утверждают, что "Россия отрицает и отвергает все дипломатические усилия, в том числе в ОБСЕ". "Мы вновь подтверждаем нашу позицию о том, что принципы, закрепленные в Хельсинкском заключительном акте и последующих документах ОБСЕ, остаются основой архитектуры безопасности в Европе. В регионе ОБСЕ, как и везде, ничто не может оправдать применение вооруженного насилия и агрессии против суверенных государств для устранения геополитической напряженности", - подчеркивается в заявлении.

По утверждению министров, действия РФ на Украине - "вопиющее нарушение Устава ООН", "самая серьезная угроза евроатлантической безопасности за последние десятилетия". "Мы требуем от российских властей немедленно прекратить военные действия и безоговорочно вывести все силы и военную технику со всей территории Украины", - указано в заявлении. "Мы также осуждаем причастность Белоруссии к этой агрессии против Украины и призываем Минск соблюдать свои международные обязательства", - подчеркнули они.

Франция, Польша и ФРГ возложили на РФ ответственность за безопасность персонала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) на Украине. Главы дипломатических ведомств обеспокоены тем, что российская военная операция "может поставить под угрозу жизни украинского народа" и их граждан, "которые остаются на Украине, а также безопасность персонала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, часть которого остается на Украине". "Мы возлагаем на Россию ответственность за их безопасность", - указано в заявлении.

Европейский выбор Украины

Франция, Германия, Польша готовы поддержать Украину в ее европейском выборе.

"Мы признаем европейские устремления Украины и ее выбор Европы. Мы готовы поддержать Украину, ее правительство и население в этот трудный и жизненно важный момент в экономическом и финансовом плане, поставляя ей военную и гуманитарную помощь, а также оказывая ей политическую поддержку на всех уровнях и во всех международных организациях", - говорится в заявлении.

"В этой связи мы приветствуем принятое 27 февраля решение Совета ЕС о введении мер поддержки Украины в €500 млн", - отмечается в коммюнике. "Это будет способствовать укреплению потенциала и устойчивости ВС Украины", - подчеркивается в заявлении.

Политика открытых дверей НАТО

Страны Веймарского треугольника поддерживают политику открытых дверей НАТО, ее практическое и политическое сотрудничество с Украиной в области обороны.

"Мы выражаем нашу поддержку политике открытых дверей НАТО, а также ее политическому и практическому сотрудничеству с Украиной в области обороны с целью оказания помощи Украине в развитии ее потенциала и устойчивости", - указали министры.

Веймарский треугольник выразил "неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее признанных международным сообществом границ".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.