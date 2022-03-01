МИД Грузии надеется на восстановление отношений, несмотря на отзыв Украиной своего посла

ТБИЛИСИ, 1 марта. /ТАСС/. Вице-премьер Грузии, глава МИД Давид Залкалиани выразил уверенность, что отношения с Украиной вернутся в прежнее русло двустороннего сотрудничества, несмотря на отзыв украинского посла из Тбилиси.

"Я уверен, что в ближайший период у меня состоится коммуникация с моим украинским коллегой. Мы все обязательно выйдем из этой ситуации так, как это подобает нашим отношениям и той поддержке и солидарности, которую наша власть проявила в отношении наших братьев-украинцев до и после начала российской агрессии", - сказал Залкалиани во вторник в интервью грузинскому телеканалу IMEDI.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее во вторник заявил, что отзывает посла из Грузии "за преграды для добровольцев", которые хотят помочь Украине и за "неморальную позицию" по отношению к санкциям. Группа грузинских добровольцев в понедельник заявила, что собирается отправиться на Украину и воевать в рядах украинской армии, однако правительство Грузии не дает возможность украинскому самолету приземлиться в Тбилиси, чтобы их забрать. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 25 февраля заявил, что республика не присоединится к санкциям, которые были введены странами Запада в отношении России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.