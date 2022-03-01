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МИД Грузии надеется на восстановление отношений, несмотря на отзыв Украиной своего посла

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что отзывает посла из Грузии "за преграды для добровольцев", которые хотят помочь стране и за "неморальную позицию" по отношению к санкциям

ТБИЛИСИ, 1 марта. /ТАСС/. Вице-премьер Грузии, глава МИД Давид Залкалиани выразил уверенность, что отношения с Украиной вернутся в прежнее русло двустороннего сотрудничества, несмотря на отзыв украинского посла из Тбилиси.

"Я уверен, что в ближайший период у меня состоится коммуникация с моим украинским коллегой. Мы все обязательно выйдем из этой ситуации так, как это подобает нашим отношениям и той поддержке и солидарности, которую наша власть проявила в отношении наших братьев-украинцев до и после начала российской агрессии", - сказал Залкалиани во вторник в интервью грузинскому телеканалу IMEDI.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее во вторник заявил, что отзывает посла из Грузии "за преграды для добровольцев", которые хотят помочь Украине и за "неморальную позицию" по отношению к санкциям. Группа грузинских добровольцев в понедельник заявила, что собирается отправиться на Украину и воевать в рядах украинской армии, однако правительство Грузии не дает возможность украинскому самолету приземлиться в Тбилиси, чтобы их забрать. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 25 февраля заявил, что республика не присоединится к санкциям, которые были введены странами Запада в отношении России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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