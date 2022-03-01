АНКАРА, 1 марта. /ТАСС/. Турция не планирует вводить санкции против России, чтобы оставался канал для диалога. Об этом заявил во вторник официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Мы должны действовать с учетом приоритетов нашей страны. Должна быть сторона, способная вести переговоры с Россией. Кто будет говорить с Россией, когда все сожгут мосты? Мы не планируем вводить санкции, чтобы этот канал был открыт", - подчеркнул он в интервью телеканалу CNN Turk.

Калын также добавил, что Анкара "не намерена принимать меры, которые навредят" республике. "У нас [с Россией] тесные торговые отношения в таких областях, как туризм, поставки природного газа, сельское хозяйство", - пояснил он.

Кроме того, по мнению представителя Эрдогана, "Конвенция Монтрё сыграла решающую роль в поддержании мира и стабильности в Черном море". "Мы интерпретируем Конвенцию Монтрё таким образом, чтобы не нагнетать напряжение. Мы также консультируем стороны по этой теме, мы донесли это до всех. К настоящему моменту не было запросов [на проход военных кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор]", - напомнил он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц, включая президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергей Лаврова.